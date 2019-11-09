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Yaramazlara biraz batar!

Hasan Basri Yalçın: Son zamanlarda her konu başlığı üzerinden endişe ve ümitsizlik pompalanıyor

Son zamanlarda, belki de sosyal medyanın yaygınlığı nedeniyle olabilir, her konu başlığı üzerinden endişe ve ümitsizlik pompalanıyor.

Mesela İstanbul’da dört kardeş siyanürle intihar etmiş. Çok üzücü bir olay. Ama üzerine yazılan hikayelere baktığınızda bu ülkede yüzlerce binlerce insanın açlıktan öldüğünü düşünebilirsiniz. Evet bu ailenin maddi sıkıntıları var gibi görünüyor. Ama intiharın sebebinin bile bu olup olmadığı bilinmeden üzerine ‘duyar’ kampanyaları düzenleniyor.

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Veya otizmli çocuklara yapılan muameleyi düşünün. Evet insanlık dışı ve kahredici. Ancak böylesi tavırlar maalesef dünyanın her yerinde olabiliyor. Ama tartışmalara baktığınızda sanki Türk toplumunun tamamı böylesine vahşileşmiş gibi sunuluyor.

Hasan Basri Yalçın’ın yazısı

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