Hasan Basri Yalçın: Sayın bakan şov peşinde değil, profesyonelce işini yapıyor

Durum öyle bir hal aldı ki, ortada bir bilgi kirliliği varsa herkes akşam Fahrettin Koca’nın ne cevap vereceğine bakar hale geldi. Çünkü onu doğru, yetkin ve güvenilir bilginin kaynağı olarak gördü.

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İlk zamanlar Bakana ve Bakanlığa yönelik de yoğun bir kampanya havası vardı. Hatta bazıları ellerinde hesap makinesi hala rakamları bile eğip bükmenin ve bir güven sorunu yaratmanın peşinde. Sürekli açık kollanıyor. Ama bu açığı bir türlü bulamadılar. Dikkat ederseniz Sayın Bakan her gün tertemiz bir metin okuyarak başlıyor açıklamasına. İşin hem tıbbi hem de insani taraflarına dokunuyor. Toplumu uyarmaya devam ediyor. Şov peşinde değil. Profesyonelce işini yapıyor. Bunu da herkes görüyor.

Hasan Basri Yalçın’ın yazısı