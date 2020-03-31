Hasan Basri Yalçın: Salgın en kötü ABD’yi vuracak, çünkü berbat bir sağlık sistemleri var

Virüsün en çok Amerika’yı vuracağı belli oldu. Sadece pozitif çıkanların sayısından veya ölüm oranlarından bahsetmiyorum. Salgın Amerika’nın toplumsal düzenini dünyadaki tüm örneklerden daha fazla sarsabilir. Çünkü Amerika’nın berbat bir sağlık sistemi vardır.

Bilimsel anlamda dünyanın en gelişmiş ülkesinin sağlık sektöründe ciddi sorunları olduğu iddiası kulağınıza boş bir laf gibi gelebilir. Ama emin olun bu boş bir laf değil. Hayatında bir iki kez Amerika’da hastaneye gitmek zorunda kalanlar ne dediğimi gayet iyi anlayacaktır. Gece acil kapılarında beklemek, sabaha kadar evrak doldurmak, bir doktor görmek için beş saat beklemek gerekir.

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Hasan Basri Yalçın’ın yazısı