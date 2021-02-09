Hasan Basri Yalçın: Sadece ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’ gibi muğlak ifadelerle bu işler olmaz

Nasıl olsa Millet İttifakı da ülkede demokrasiyi ve özgürlük alanlarını geliştirmek istemiyor mu? En azından öyle söylüyorlar. O zaman buyurun yeni anayasayı hep beraber tartışalım. Millet İttifakı bileşenleri nasıl bir Türkiye ve nasıl bir anayasa hayal ediyormuş görelim. Sadece ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’ gibi muğlak ifadelerle bu işler olmaz. Hem bu esnada ‘güçlendirilmiş parlamenter sistemle’ neyi kastettiklerini de anlama şansımız olur.

Hasan Basri Yalçın’ın yazısı