Hasan Basri Yalçın: Sadece ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’ gibi muğlak ifadelerle bu işler olmaz

Nasıl olsa Millet İttifakı da ülkede demokrasiyi ve özgürlük alanlarını geliştirmek istemiyor mu? En azından öyle söylüyorlar. O zaman buyurun yeni anayasayı hep beraber tartışalım. Millet İttifakı bileşenleri nasıl bir Türkiye ve nasıl bir anayasa hayal ediyormuş görelim. Sadece ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’ gibi muğlak ifadelerle bu işler olmaz. Hem bu esnada ‘güçlendirilmiş parlamenter sistemle’ neyi kastettiklerini de anlama şansımız olur.
SON HABERLER
AKP araştırması: Toplumun yarısı salgın yönetiminde devlete güvenmiyor
AKP’nin ocak ayında yaptırdığı araştırmaya göre, toplumun yarısı salgın yönetimi konusunda devlete güvenmezken, geçen mart ayında Sağlık Bakanlığı ve devlet kurumlarının corona virüsü hakkında doğru ve güvenilir olduğuna ilişkin algı yüzde 73 iken, bu oran ocak ayında yüzde 40’a indi.
BioNTech ile sorun çözülmezse Türkiye’ye ayrılan aşı Avrupa’ya satılabilir
Türkiye ile BioNTech ve Pfizer şirketleri arasında bürokratik sorunlar bulunduğu, bunlar çözülmezse Türkiye’nin bu firmalardan sipariş ettiği 5 milyon doz aşının Avrupa Birliği (AB) piyasasına sürülebileceği belirtildi.
TTB’den mutasyon uyarısı: Hastaneye yatış ve ölümlerin artması kaçınılmaz
Türk Tabipleri Birliği (TTB) şeffaf veri paylaşımı çağrısını yineleyerek corona virüsünün mutasyonuyla ilgili uyardı: “Basit bir matematik hesaplama enfekte olanların artması, buna bağlı olarak hastane yatışlarının ve ölümlerin artması kaçınılmazdır”.
1-8 Şubat’ta kısıtlamayı ihlal eden 32 bin 181 kişi hakkında işlem yapıldı
İçişleri Bakanlığı, 1-8 Şubat’taki sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 32 bin 181 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldığını bildirdi.
Sağlık çalışanlarına ikinci doz vurulmaya başlıyor: İkinci parti aşılar halen analizde
Sağlık çalışanlarına ‘corona’ aşısında ikinci dozlar 11 Şubat’ta vurulmaya başlayacak. İlk dozlar 14 Ocak’ta vurulmuştu.