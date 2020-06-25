Hasan Basri Yalçın: İş ciddiye binince Macron NATO’yu hatırlamış

Henüz üzerinden çok geçmedi. “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti” diyen Fransa Cumhurbaşkanı Avrupa’da kendine ve ordusuna yeni rol arıyordu. Amerika’nın yokluğunda Avrupa’nın savunmasını Fransız ordusunun üstlenebileceğini ima ediyordu. Boş işler peşinde ucuz kahramanlık kolay. İş ciddiye binince nedense Macron NATO’yu hatırlamış.

Türkiye’nin Libya’da meşru hükümete verdiği desteği NATO’ya şikâyet edecekmiş. Vizyonsuz bir Cumhurbaşkanı’nın kafasını iki de bir taşlara vuran tutarsızlıklarının ve çaresizliğinin en iyi göstergesi. Kendi başına bir etkisi olsa NATO’nun lafını hiç etmezdi. Kafasının içinde dış politika ve güvenlik işlerine dair ufacık bir fikir olsa vaktinde NATO konusunda böylesi boş boğazlık etmezdi.

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Başta Fransa olmak üzere Avrupalılar hala yeni dünyanın gerçekliğini kavramış değiller. Amerika’nın arkasına saklanıp Ortadoğu’da ahkam kesme günleri bitti. Hatırlarsanız Macron Suriye konusunda da abuk sabuk konuşmuştu. Asker göndermekten falan bahsediyordu. Hala bekliyoruz gelen giden olmadı. Eğer yapabiliyorsa Libya’ya da göndersin. Yok yapamıyorsa gündemi meşgul etmesin.

Hasan Basri Yalçın’ın yazısı