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Yaramazlara biraz batar!

Hasan Basri Yalçın: İran’ın caydırmayan caydırıcılığı

İran’ın önünde iki seçenek vardı. Ya milis kullanacak ya da füze saldırısı yapacaktı. İran yanlış tercihi yaptı. Çünkü rasyonel bir zeminde karar almak yerine prestijini kurtarmanın peşine düştü.

Milisleriyle Amerika’yı Ortadoğu’da sürekli rahatsız edecek örtülü operasyonlara girişmiş olsaydı uzun vadede Amerika’yı yıpratabilir, maliyet ve riski en altta tutabilirdi. Çatışmayı kendi sınırlarının ötesinde tutabilir, gerçekten Amerika’ya zarar verebilir ve eğer varsa bir intikam hissi onu da doyurabilirdi.

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Ama beklentiyi öyle yükseltti ki attığı taş ürküttüğü kurbağaya yetmediği gibi başındaki belayı da büyüttü.

Hasan Basri Yalçın’ın yazısı

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