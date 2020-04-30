Hasan Basri Yalçın: İnsanlar ölsün ki, Erdoğan kaybetsin istiyorlar

Türkiye Amerika’ya sağlık malzemesi ve maske gönderiyor. Artık ciddi salgın tehlikesi geçiren ülkelerin çoğundan daha başarılı bir mücadele verdiğimiz ortada.

Evet karalamak isteyenler var. Kuduranlar var. Rakamları bile değiştirmeye çalışan zavallıları görüyorsunuz. Ama Almanya’da nüfus yaşlı olduğu için ölüm oranı yüksek demeye getirenler var ya… İşte onlar Türkiye’nin başarısından muazzam rahatsız. Türkiye’de insanlar ölsün ki, Erdoğan kaybetsin istiyorlar. “İsveç’e ambulans uçak göndermeye ne gerek” diyenler var ya… İşte onların gözü dönmüş.

Reklam

Hasan Basri Yalçın’ın yazısı