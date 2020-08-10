Hasan Basri Yalçın: İnce’nin kenarda bekleyeceğini sanmak saflık

Yüzde biri bile bulmayan ve hiçbir iktidar şansı olmayanlar bile parti kurmaya kalkarken İnce’nin kenarda bekleyeceğini sanmak saflık olur. Hatta böyle bir parti CHP’yi tam ortadan ikiye bile bölebilir. O zaman da yepyeni bir siyasi kompozisyon çıkar karşımıza. Bahçeli’nin son dönemde İYİ Parti’ye yönelik açıklamalarını da bu çerçevede okumak lazım. Önümüzdeki günler çok daha ilginç gelişmelere gebe. Siyaset tekrar ısınmaya başladı.
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