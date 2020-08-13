Hasan Basri Yalçın: İnce yine esti ama bu sefer gürlemezse intihar etmiş olur

İnce, yine esti ama bu sefer gürlemezse artık intihar etmiş olur. Hem partiden tümüyle dışlanır hem de kendi seçmeni önünde de inandırıcılık sorunu yaşar. İleriki bir tarihte başlatacağı siyasi bir hareket de beklenen meyvesini vermez. Halbuki şartlar onu yeni bir siyasi parti kurmaya doğru itiyor. Şartları değil iç korkusunu dinlemeye devam ederse kaybı da büyük olur. CHP karşısındaki tek pazarlık şansı bu. Yüzde birlik partilere bile öpücük dağıtan Kılıçdaroğlu, parti kurması halinde İnce’yi dışlayamaz. Fakat İnce buna cesaret edecek gibi durmuyor.

Hasan Basri Yalçın’ın yazısı