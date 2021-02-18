Hasan Basri Yalçın: İki ülkenin çıkarları ciddi oranda farklılaştı

Bunları Amerikan karşıtlığı adına falan da söylemiyorum. Sadece soğuk bir analiz çerçevesinde bakarsanız, iki ülkenin çıkarlarının ciddi oranda farklılaştığını görebilirsiniz. Bunun da diplomatik makyajla falan çözülemeyeceğini bilirsiniz. Ancak daha büyük gerilimlere sürüklenmesin diye idare edersiniz.

Denklem basit. ABD, Türkiye’nin kontrolden çıktığını düşünüyor. Türkiye de ABD’nin kendi güvenliğini tehdit ettiğini biliyor. Buradan güven ya da normalleşme çıkmaz. Türkiye ve ABD bir üçüncü aktörden tehdit hissetmediği müddetçe durum bundan ibaret.

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Hasan Basri Yalçın’ın yazısı