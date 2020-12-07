Hasan Basri Yalçın: ‘İhanet’ hissi Washington’ı teslim almış gibi

Trump’a yakınlığıyla bilinen Senatör Lindsey Graham ve James Lankford Wall Street Journal’da Türkiye’nin cezalandırılması gerektiğini dile getiren bir yazı yayınladı. Bu yazı da aynı Türkiye takıntılarını taşıyor.

Türkiye’nin kendi ulusal güvenliği adına atması gereken adımları göz ardı ediyor. Türkiye’yi cezalandırılması gereken bir ‘eski müttefik’ olarak görüyor. Böyle bir işin somut olarak ABD’ye ne fayda sağlayacağı bile söylenmemiş. Sonuçları hesaplanmamış. Duygusal bir hezeyan olduğu çok açık.

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Dediğim gibi bu ‘ihanet’ hissi Washington’ı bu günlerde teslim almış gibi. Asıl ihanet edenin Amerika olduğunu kabullenseler rahatlayacaklar. Türkiye’nin tavrını bir ihanet meselesi olarak görmekten ziyade Türkiye’nin şartlarını biraz soğuk kanlı biçimde değerlendirmeye çalışsalar Türkiye’nin ne yapmaya çalıştığını daha iyi anlayıp rasyonel bir diplomasiye dönebilirler. Ama bu konuda çok iyimser değilim. Zira Türkiye’nin yeni gerçeklerine dair yeni okumalar üretmeye çalışanlar dahi eskinin kavramlarını bir kenara bırakabilmiş değil.

Hasan Basri Yalçın’ın yazısı