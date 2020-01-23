Hasan Basri Yalçın: Gerçek yatırımı hangi alana yapmak gerektiğine dair iyi bir karar almak gerekir

İşte bu nedenle bazı tespitleri net biçimde yapmak lazım. Gerçek yatırımı hangi alana yapmak gerektiğine dair iyi bir karar almak gerekir. Türkiye açısından Doğu Akdeniz önemli bir güvenlik meselesi mi? Evet. Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin uzun vadeli ekonomik çıkarları var mı? Var. Bu zamana kadar diğer aktörler Türkiye’yi devre dışı bırakmaya çalıştı mı? Çalıştı. Serrac Yönetimi ile Türkiye’nin çıkarları Libya’da örtüşüyor mu örtüşüyor? Libya ile mutabakat imzalandıktan sonra Hafter ve arkasındakiler Serrac’ı düşürmek için harekete geçti mi? Geçti. Bunu neyle yapmayı denediler? Silah. Taraflara sükûnet çağrısı yaparak bunu engellemek mümkün müydü? Hayır değildi. Türkiye tezkereyi çıkartınca işin rengi değişti mi? Değişti. Türkiye’nin diplomatik etkinliği arttı mı? Arttı. Mesele budur.
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Temmuz, ağustos ve eylül aylarında 24 milyon kişi seyahat etti
Temmuz, ağustos ve eylül aylarından oluşan üçüncü çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 24 milyon 264 bin kişi seyahate çıktı. Toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1.8 azalarak 31 milyon 939 bin seyahat olarak kaydedildi. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 309 milyon 342 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 9.7 gece oldu.
Sağlık bakanı: Türkiye’de korona virüsü riski yok
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin’de görülen korona virüsü nedeniyle Türkiye’de risk bulunmadığını söyledi.
Aksa Enerji’den fiyat sorunları nedeniyle üretimi geçici durdurma talebi
Aksa Enerji, 147 MW kurulu güçteki Şanlıurfa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’nin, serbest piyasa koşullarında Türkiye sınırları içerisinde rekabetçi bir fiyattan elektrik üretimi gerçekleştirme imkanının azaldığı gerekçesiyle geçici süreyle üretimini durdurmak için TEİAŞ’a başvurduğunu duyurdu.
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Bekçilere kimlik sorma yetkisi veren kanun teklifi Meclis’te
AKP, çarşı ve mahalle bekçilerine kimlik sorma ve adli görevler verilmesini içeren kanun teklifini Meclis’e sundu.