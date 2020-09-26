Hasan Basri Yalçın: Gelişmelere bakıp Türkiye Yunanistan ilişkilerinin normalleşeceğini sanmak doğru olmaz

Şu gelişmelere bakıp Türkiye Yunanistan ilişkilerinin normalleşeceğini sanmak doğru olmaz. Yeni bir döneme girdik ve bu dönemde diplomasi çözüm aracı olmaktan ziyade bir görüntü aracıdır. Yanlış bir hesapla diplomasiye çok büyük anlam yükleyenler kazançlı çıkamaz. Hele bir de kamu diplomasisi meselesi var ki, abartılması durumunda bırakın işe yaramayı başınıza iş bile açabilir. Konuşma ve reklam yapma zamanı değil. Yapabiliyorsanız iş yaparsınız.
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Kılıçdaroğlu: ‘Hizmet fonu’ eğitim için harcanabilir, bu para nerede?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son dönemde uzaktan eğitimle ilgili sıkıntılar sebebiyle eleştirilen Milli Eğitim Bakanlığı’nın yatırım yapacak kaynağı bulunmadığını, bunun için ‘Evrensel Hizmet Fonu’nun kullanılabileceğini söyledi.
Başsavcılık duyurdu: Yedi HDP’li vekile ‘dokunulmazlık fezlekesi’ yolda
Ankara başsavcılığı, HDP’li yedi kişinin vekilliklerinin düşürülmesi için fezleke hazırlanacağını bildirdi.
2011 KPSS sahtecilik soruşturmasında 51 gözaltı; 33 kişi aranıyor
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2011 KPSS soruşturması kapsamında 51 kişi gözaltına alındı.
Türkiye Barolar Birliği İstanbul’da ikinci baro kurulması için yetki verdi
Türkiye Barolar Birliği (TBB), 2 binin üzerinde avukatın imzasıyla İstanbul’da ikinci baro kurulması için başvuru yapan dört kişilik kurucular kurulunu, işlemleri yapmak üzere görevlendirdi.
HDP’liler partilerine yönelik operasyonu protesto etti
HDP’liler İstanbul’da bir araya gelerek partiye yönelik operasyonu protesto etti.