Hasan Basri Yalçın: Erdoğan-Putin görüşmesinden umutlu olmak için yeterince sebep var

Ben henüz örgütün ABD desteğini bırakıp Rusya ve rejime yanaşma fikrine çok yakın olduğunu düşünmüyorum. Sadece çok sıkıştığı anlarda belli bölgelerde rejime yaklaşacaktır. Ancak kapsamlı bir işbirliği için henüz çok erken.

Zaten rejim ve Rusya’nın da bunun üzerine atlayacağını düşünmemek lazım. Askerî açıdan çok ihtiyaç duyacağı için rejim PKK’yı içine dahil etmek isteyebilir. Fakat bu o kadar da kolay değil.

Reklam

Eğer Rusya tüm Suriye’yi ele geçirmek gibi bir hayalin peşine düşerse o zaman örgütle yakınlaşmasını bekleyebiliriz. Ama bu Türkiye’yi bütünüyle kaybetmek ve Suriye iç savaşının ilk evresine dönmek anlamına gelir.

Salı günü Erdoğan ve Putin arasındaki görüşmeden umutlu olmak için yeterince sebebimiz var.

Hasan Basri Yalçın’ın yazısı