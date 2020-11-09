Hasan Basri Yalçın: Ekonomik sıkıştırma Biden’ın Türkiye’ye karşı en büyük silahı olacak

Biden kaçınılmaz olarak bir rüzgâr estirebilir. Amerika’yı özleyenlerin bekledikleri söylemleri de üretebilir. Fakat Amerikan merkezli neoliberal bir uluslararası düzen kurma şansı yok denecek kadar az. İki çok büyük sorunu var. Birincisi dünya eski dünya değil. İkincisi Amerika eski Amerika değil.

Ama bu Biden’ın Türkiye karşıtlığı yapmayacağı anlamına gelmez. Her türlü yolu deneyeceğini zaten kendi söylüyor. Ekonomik sıkıştırma en büyük silahı olacak. Ama bunun dışında pek fazla yapabileceği iş yok.

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Hasan Basri Yalçın’ın yazısı