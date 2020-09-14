Hasan Basri Yalçın: Dost sahibi olmak iyi diplomasinin ölçüsü değil

Keşke Türkiye’nin çok fazla dostu olsa. Keşke bu dostlar güvenilir olsa. Hadi dostu geçtim bari düşmanımız az olsa.

Dost sahibi olmak iyi gibi görünür ama bu ne kadar iyi bir diplomasi yürüttüğünüzün ölçüsü değildir. Çünkü diplomasi gerilimin tersi değildir. İçinde gerilimi de barındıran bir yoldur. Diplomasi kavgaya gürültüye rağmen sizin işinize geliyorsa kıymetlidir. Tek bir tane dostunuz olmayabilir ama siz kazanıyorsanız bir önemi yoktur. Etrafınız dostlarla çevrilidir ama siz kaybediyorsanız bunun da bir anlamı yoktur.

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Machiavelli’nin dediği gibi ‘hem korkulan hem de sevilen olmak isteyebilirsiniz ama bu çoğu zaman mümkün değildir ve çoğunlukla Tanrı’ya mahsustur.’ Doğru karar korkulmayı seçmektir. Sevilmek güvensizdir çünkü sevene bağlıdır. Güçlülerden korkulur ve korkulan olmak daha güvenlidir. Dostlara güvenmek ise ölümcüldür. O yüzden dostların sayısı diplomaside bir ölçü birimi değildir. Türkiye başardıkça düşmanı artacaktır.

Hasan Basri Yalçın’ın yazısı