Hasan Basri Yalçın: Dönüp dolaşıp konuyu Atatürk’e getirdiler

İlla ki dönüp dolaşıp bir şekilde konuyu Atatürk’e getirdiler. Halbuki Ayasofya’nın açılışına koşanlar arasında bu konuyu hiç kimse açmıyor. Özenli bir dil bilerek tercih ediliyor. Kimse Ayasofya’nın neden müze yapıldığı konusunu deşmek peşinde değil. Eski defterleri kurcalamak kimseye bir fayda vermez. Asıl derdimiz hayırlı sonuçlara bakmak olmalı. Ortada üzücü bir durum vardı ve şükürler olsun düzeltildi. Maksat üzüm yemek. Bağcıyı dövmek değil. Ülkenin büyük bir çoğunluğu böylesi bir hassasiyet gösterirken birilerinin bunu bile bastırma çabası ayıptır. Ne istiyorlar? Diyanet İşleri Başkanı ilkeleri dile getirmesin mi? Yanlışlara işaret etmesin mi? Ortada kişisel bir hakaret falan söz konusu değil. Kaldı ki, Erbaş’ın dile getirdiği ifadeler neredeyse bütün vakfiyelerde bulunuyor. Atatürk üzerinden bir alıngan devşirmenin kimseye faydası yok.
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