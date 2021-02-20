Hasan Basri Yalçın: Daha kolay olmasını isterdik ama olmuyorsa zorla olur

Uluslararası siyasette kimse size durduk yere destek vermez. Hatta mümkünde size çelme takmak ister. Çeşitli diplomatik pazarlıklarla çözülebileceğini düşünmek hatalı. Sahada kazanmadan masada kazanmak yok. Türkiye bunu defalarca test etti. Suriye sahasında da kendi işini kendi gördü. Irak sahasında da öyle olacaktır. Hatta bu sefer çok daha avantajlı olduğumuzu söyleyebilirim. PKK aslında Irak’ta sıkıştı. Gara’daki operasyonlar artış gösterdikçe örgütün doğu batı geçişleri de kapanabilir. İşte o zaman PKK’yı her kim desteklerse desteklesin başarı şansı kalmayacaktır.

Daha kolay olmasını hepimiz isterdik ama öyle olmuyorsa zorla olur. Türkiye bir asker başarı hikayesi daha yazar. Ancak ondan sonra belki birileri HDP’nin kullanışlı bir ortak olmadığını görür.

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Hasan Basri Yalçın’ın yazısı