Hasan Basri Yalçın: Biraz sakin olun Suriye stratejisinin temel parametrelerini anlamaya çalışın

Maalesef ülkemizde PYD’nin ulusal güvenliğimiz açısından sorun olmadığını söyleyenler çıktı. Rusya ve ABD arasında yürütülen diplomatik manevraların gayet doğal ve başarılı bir yöntem olduğu anlaşılmış bile değil. Suriye’deki iç savaşın Türkiye için ne ifade ettiği bile bazı kesimlerce sürekli çarpıtmaya uğratılıyor.

Böylesi bir ortam içinde kafaların karmakarışık olması hiç de şaşırtıcı değil. Bu tartışmalar sağlıklı bir zemine oturana kadar da olan olmuş biten bitmiş olacak. O nedenle gözlemcilere iki tavsiyem var. Az biraz sakin olun ve 2016 Ağustos’undan bu yana başarıyla yürüyen Suriye stratejisinin temel parametrelerini anlamaya çalışın.

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Hasan Basri Yalçın’ın yazısı