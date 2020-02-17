Hasan Basri Yalçın: Bir darbe teşebbüsü yeniden ortaya çıkarsa kimse şaşırmasın

Amerika’nın en önemli düşünce kuruluşlarından RAND Türkiye üzerine bir rapor yayınladı. Öyle elinizin tersiyle itebileceğiniz bir rapor değil. Türkiye’de yeni bir darbe ihtimalini tartışıyor. Sanki bir felaket senaryosu gerçek olsun diye kulaklara su kaçırıyor.

Lütfen kimse buna bir komplo teorisi gözüyle bakmasın. Bütün bu işlerin nasıl ince ince kurgulandığını ve nasıl tek merkezden yürütüldüğünü görmüyorsanız benim söyleyecek pek sözüm yok. RAND raporu tam da zaten bunu dile getiriyor. Dolayısıyla bir darbe teşebbüsü yeniden ortaya çıkarsa kimse şaşırmasın.

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Hasan Basri Yalçın’ın yazısı