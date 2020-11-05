Hasan Basri Yalçın: Biden’ın Türkiye’ye sataşması an meselesi

Biden şu an dünyadaki ve Amerikan toplumundaki beklentileri değil küresel sermayenin beklentilerini temsil eden bir aday. Yani aslında Biden seçilirse dünyadaki eğilimin tersine bir sonuç demektir.

Dünyada örneği yok mu? Var. Mesela Macron da Biden tipi bir isim. Fransız toplumu çok da iyi tanımadan popülist özellikleri nedeniyle Macron’u seçti ama gün geçtikçe Macron’un küresel uluslararasıcılığını keşfetti.

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Biden’ın iktidarı bundan farklı olmaz. Dört yıl boyunca Amerikan toplumu kaynamaya devam eder. Biden da bunu kapatmak için dış politikada Macron tarzı işlere giriş yapabilir. Öyle Rusya’yı dengelemek, Çin’le mücadele etmek veya dünyaya yeni bir küreselci nizam vermek işlerini becerebileceğini ve somut dış politika adımları atabileceğini sanmam. Ama Türkiye’ye sataşması an meselesidir. Tıpkı Macron gibi… Somut olmasa da sonuç alamasa da bu işleri deneyecektir. Ama Biden gelecek dertler bitecek ve ABD eski küresel hegemonyasını kuracak zanneden küreselciler seçim sonucuyla olmasa da birkaç sene içinde hayal kırıklığını yaşayacak.

Bizim için hava hoş. Amerika’daki bir kaostan çok da rahatsız olmayız.

Hasan Basri Yalçın’ın yazısı