Hasan Basri Yalçın: Biden kazanacak olursa dört yıllık mücadeleye hazır olmak lazım

Daha önce iki kötüden iyisi olan Trump’ın Türkiye için daha tercih edilir olduğunu yazmıştım. Hâlâ aynı kanaatteyim. Ama Biden kazanacak olursa da bir yolunu bulacağız. Türkiye’yi sıkıştırmak isteyecektir. Ama uygulayabileceği baskıların da bir sınırı var. Amerikan devletinin bu saatten sonra dünyanın herhangi bir bölgesinde askeri güç kullanmadığı müddetçe ikna edici olması mümkün değil. Kullanamayacaklarını kendileri de biliyor. Biden, seçilse bile, Türkiye’nin 4 yıllık kazanımlarını tersine çeviremez ama dört yıllık bir mücadeleye de hazır olmak lazım. En büyük silahı da ekonomik baskı olur. Bu da görmediğimiz bir iş değil.

Hasan Basri Yalçın’ın yazısı