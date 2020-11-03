Hasan Basri Yalçın: Biden kazanacak olursa dört yıllık mücadeleye hazır olmak lazım

Daha önce iki kötüden iyisi olan Trump’ın Türkiye için daha tercih edilir olduğunu yazmıştım. Hâlâ aynı kanaatteyim. Ama Biden kazanacak olursa da bir yolunu bulacağız. Türkiye’yi sıkıştırmak isteyecektir. Ama uygulayabileceği baskıların da bir sınırı var. Amerikan devletinin bu saatten sonra dünyanın herhangi bir bölgesinde askeri güç kullanmadığı müddetçe ikna edici olması mümkün değil. Kullanamayacaklarını kendileri de biliyor. Biden, seçilse bile, Türkiye’nin 4 yıllık kazanımlarını tersine çeviremez ama dört yıllık bir mücadeleye de hazır olmak lazım. En büyük silahı da ekonomik baskı olur. Bu da görmediğimiz bir iş değil.
Reklam
SON HABERLER
Depremde can kaybı 100’e yükseldi
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir’deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 100’e yükseldiğini bildirdi.
‘Patron olay yerinde’yse… ‘Ne desek boş’
Sonuçta, yapılacaklar ortada, yeni bir şeyler bulmaya, söylemeye, yapmaya ihtiyaç yok. Ama ilgililer ve yetkililer ezberlerini bozmadıkça yapacak bir şey de yok.
Yalan Duvarı: Trump’ın söylediği 20 bin yalan sergileniyor
ABD Başkanı Donald Trump’ın söylediği 20 bin yalandan oluşan dev duvar New York’ta sergileniyor.
Minik Elif, hastanedeki yatağından Türkiye’ye el salladı
Depremden 65 saat sonra enkazdan çıkarılan üç yaşındaki Elif Perinçek hastanedeki yatağından Türkiye’ye el salladı.
Kırklareli valisine göre doktorlar hasta seçebilir: Vaka sayısı nisanın kat kat üstü
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, kentte, Covid-19 vakalarının sayısının arttığını ve yoğun bakım ünitelerinin dolduğunu, doktorların hasta seçme gibi bir durumla karşı karşıya kalacağı bir sürece doğru gidildiğini söyledi.