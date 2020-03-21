Hasan Basri Yalçın: Bazıları da kafayı umrecilere taktı

Bazıları da kafayı umrecilere taktı. Dönüp dolaşıp laf oraya geliyor. Tamam. Anladık. Önlemini de aldık. Tüm diğer yurtdışından gelenlere olduğu gibi onlara da karantina uygulanıyor. Bu konuyu temcit pilavına çevirenlerin hiçbir iyi niyetli tarafı yok.

Ama biz onlara rağmen bütünlük hissini korumak zorundayız. Elimizden geldiğince, bilim standartları çerçevesinde çözüm arayacağız. Sonra da Allah’ın ipine sıkı sıkı yapışacağız ki Allah bizi korusun. İnancımızı,bizi diri tutsun. Dayanışma hissimizi artırsın.

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Hasan Basri Yalçın’ın yazısı