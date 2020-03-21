Diken

Yaramazlara biraz batar!

Hasan Basri Yalçın: Bazıları da kafayı umrecilere taktı

Bazıları da kafayı umrecilere taktı. Dönüp dolaşıp laf oraya geliyor. Tamam. Anladık. Önlemini de aldık. Tüm diğer yurtdışından gelenlere olduğu gibi onlara da karantina uygulanıyor. Bu konuyu temcit pilavına çevirenlerin hiçbir iyi niyetli tarafı yok.

Ama biz onlara rağmen bütünlük hissini korumak zorundayız. Elimizden geldiğince, bilim standartları çerçevesinde çözüm arayacağız. Sonra da Allah’ın ipine sıkı sıkı yapışacağız ki Allah bizi korusun. İnancımızı,bizi diri tutsun. Dayanışma hissimizi artırsın.

Reklam

Hasan Basri Yalçın’ın yazısı

SON HABERLER

Muhtelif sinir krizlerinin eşiğindeki toplum…

Pınar Fidan için sarf edilen ifadelerin ve soruşturma taleplerinin ‘ölçüsüz’ olduğunu düşünüyorum ve hâlihazırdaki üslubun ve tepki biçiminin, bu memlekette yalnızca ve yalnızca ‘müesses nizam’ tarafından pek ‘kullanışlı’ bulunacağı ve hatta bulunduğu kanısındayım.

‘Corona’ günlerinde esnaflık: 5 bin ekmek satan fırın 1300 satıyor; 90 kilo döner takan büfe 5 kiloyu bitiremiyor; taksici: Bittik

Meydanların, sokakların ıssızlaştığı Türkiye’de bazı iş yerleri devlet kararıyla kapandı. Bazıları iş olmadığı için üretime ara verdi veya kepenk indirdi. Çalışmaya devam edenler ise dertli. Fırındaki ekmek satışı, büfedeki döner satışı hatta manavdaki sebze-meyve satışı düştü; dolmuşa, minibüse binen de. İstanbul’da, Beşiktaş sokaklarını gezerek esnafa ne halde olduklarını sordum.

İstanbul’da tüm toplu ulaşım seferleri azaltılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), işe gidiş/geliş saatleri dışında tüm toplu ulaşım seferlerini azaltacak. Taksi ve minibüsleri dezenfekte etmek için 100 istasyon kurulacak. İBB ayrıca hasta nakli için, ‘corona’ya karşı özel donatılmış 35 ambulans hazırladı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...