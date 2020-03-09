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Yaramazlara biraz batar!

Hasan Basri Yalçın: Avrupa somut adım atana kadar mülteci akını devam etmeli

Birincisi söz ve taahhüt dönemi bitmiştir. Avrupa somut adım atana kadar mülteci akını devam etmelidir. Görüşmeler de bu durum bir ön şart olarak sürülebilir. İkincisi 18 Mart 2016’da yapılan geri dönüş anlaşmasının tüm diğer maddeleri bir kenara bırakılarak tek bir konuya odaklanmalı. Vize kolaylığı, geri kabul, AB müzakere sürecindeki fasılların tekrar açılması ve gümrük birliği meselelerinin hiçbir önemi yok şimdilik. Tek gündem maddesi mültecilerin ne yöne gideceği olmalı. Ya Avrupa’ya gidecekler ya da Suriye’ye dönecekler. Avrupa tercihini yapsın.

Hasan Basri Yalçın’ın yazısı

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