Hasan Basri Yalçın: Artık sınır coğrafyalarda büyük başarılar elde eden bir Türkiye var

Artık kendimize güvenmek için yeterince sebebimiz var. Türkiye Suriye’den Libya’ya gelene kadar en az dört büyük testten geçti. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı sonra da İdlib. Her birinde aynı söylemler ama her birinde yine aynı sonuç. Türkiye istediklerini teker teker almanın yollarını buldu. Bunu da yerli piyade tüfeği, yerli saldırı helikopteri, yerli İHA’sı ile yaptı.

Tabii ki anlamsız bir iyimserlik pompalamaya çalışmıyorum. Tabii ki Türkiye daha çok yol kat edecek. Tabii ki ciddiyeti ve dikkati elden bırakmayacağız. Tabii ki bu belirsizlikler dünyasında yarın öbür gün bambaşka tehdit ve sorunlarla karşılaşabiliriz. Ama artık kendi sınır güvenliğini dahi başkalarının verdiği silahlarla korumaya çalışan bunu da maalesef beceremeyen bir Türkiye yok. Artık sınır coğrafyalarda büyük başarılar elde eden bir Türkiye var.

Reklam

Hasan Basri Yalçın’ın yazısı