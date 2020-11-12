Hasan Basri Yalçın: Anlaşmada göremedik ama Aliyev Türk askeri gücünün konuşlanmasını da dile getiriyor

(Ermenistan-Azerbaycan) Bu anlaşmada endişe verici tek konu Rus askerinin hem Laçin hem de Dağlık Karabağ’da konuşlanmasıdır. Rus askeri varlığı olmadan tüm bölge doğrudan Azerbaycan kontrolüne geçmiş olsa dört dörtlük bir anlaşma olurdu. Ama gerçekçi olmakta fayda var. Rusya’nın baştan beri bu tür taleplerde bulunacağı belliydi. Aslında bu Rus askeri varlığı beş yıllık bir süreye bağlanmış durumda. Azerbaycan beş yılın dolmasına altı ay kala Rus askerinden çekilmesini çok daha uygun koşullarda kolayca isteyebilir. O zaman tüm süreç sorunsuzca zaferle tamamlanmış ve Azerbaycan’ın tüm talepleri mutlak bir egemenlik prensibi etrafında gerçekleşmiş olur. Anlaşmada göremedik ama Aliyev Türk askeri gücünün konuşlanmasını da dile getiriyor. Bu başarılamayacak bir iş değil. Bu anlaşmadan bağımsız, benzer bir Türk gücünün Rus güçlerinin hemen yakınlarında konuşlanmasını Azerbaycan kendi topraklarında tek taraflı olarak karara bağlayabilir.

Hasan Basri Yalçın’ın yazısı