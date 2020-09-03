Hasan Basri Yalçın: Almanya arabulucu rolünü oynayabilecek güçte değil

Almanya arabulucu rolünü oynayabilecek güçte bir aktör de değil. Almanya ekonomik bakımdan ne kadar güçlü olursa olsun, askeri ve siyasi zayıflıkları Almanya’nın bu tür durumlarda elini kolunu bağlıyor. Türkiye’ye yönelik ekonomik bir baskı denese bile çözüm değil. Çünkü Türkiye ekonomik baskı nedeniyle hayati çıkarlarından vazgeçmeyecektir. Buna karşın Almanya daha sert ve vurgulu bir yaklaşıma geçecek olursa hem AB içindeki hem de küresel siyasetteki kırılgan dengeleri bozmaktan korkacaktır. Zaten bu korku Almanya’yı uzun süredir zorluyor. Hareketsizliğe itiyor. Gerçekleri göz ardı ederek kendisi için eski güzel günlerin geri döneceği hayalini çaresizce kuruyor. Amerikan güvenlik şemsiyesi altındaki üretim ve ticari yayılma politikasını terk edip yeni koşullara uygun bir yaklaşım benimseyebilmiş değil. Gereksiz bir hayale kapıldığı için de vakit kaybediyor. Böyle bir Almanya’nın Türkiye’ye baskısı da yeterince inandırıcı olmayacaktır.

Hasan Basri Yalçın’ın yazısı