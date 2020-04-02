Hasan Basri Yalçın: Allah’tan belediyelerin IBAN paylaşmasının önüne geçildi

Gördünüz mü İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin erzak paketini? Hepi topu 70 veya 80 lira tutacak bir paket yapmışlar. Üzerine de 150 lira fiyat çakmışlar. Sanki belediye değil bakkal. Kriz fırsatçılığı yapar gibi. Fahiş fiyata gofret satma çabası. Eskiden İBB hizmet verirdi. Şimdi bakkalcılığa soyunmuş. Vizyon dediğin budur. Koca İBB’yi Erdal Bakkal’a çevirdiler.

İşte merkezi bir kampanya bu yüzden önemli. Kriz fırsatçılarının önüne geçmek lazım. Allah’tan belediyelerin kendi kafalarına göre kampanya başlatıp İBAN paylaşmasının önüne geçildi. Yardım paketinde bile milleti kazıklamaya kalkan bir zihniyet rica ediyorum para toplamasın.

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Hasan Basri Yalçın’ın yazısı