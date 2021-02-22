Hasan Basri Yalçın: ABD siyasi varlık göstermek için askeri varlık göstermek durumunda

Biden her nerede ne açıklama yaparsa Amerika’nın dünya siyasetine geri döndüğünü anlatıyor. İnsan ‘yavaş dönsün’ demekten kendini alamıyor. O işler öyle kolayca oluyor mu? Konuşmakla olsaydı anlardık da lafla peynir gemisi yürümez.

ABD’nin bu saatten sonra dünya siyasetinde eski merkezi rolünü oynaması için askeri gücünü göstermekten başka neredeyse hiçbir yol yok. Dünyanın bir iki bölgesinde kurgulanmış birkaç taşeron terör örgütünü mali ve askeri olarak desteklemekle dünya hegemonyası falan kurgulanamaz.

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ABD siyasi varlık göstermek için askeri varlık göstermek durumunda. Askeri varlık için de toplum desteği gerekli. Sanırım dünya siyasetinde Pearl Harbor veya 11 Eylül tarzı sansasyonel bir olay olmadıkça Amerikan toplumunun bu rızayı üretme ihtimali de yok.

Hasan Basri Yalçın’ın yazısı