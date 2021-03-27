Hasan Basri Yalçın: AB havuç-sopa politikasından sonuç alacağını sanıyorsa çok yanılıyor

Bugün Türkiye söz konusu olduğunda birçok Avrupa ülkesi, AB perspektifinden değil kendi ülkesinin Türkiye ile olan ilişkileri üzerinden değerlendirme yapıyor. Doksanlı yıllarda değiliz. AB ülkelerinin kafasında bile artık AB imajı ciddi bir sarsıntı yaşadı. O nedenle AB’nin stratejik karar alma kapasitesi yok denecek kadar az. Türkiye’yi cezalandırma hevesi ise köhne bir hayal.

Türkiye’nin buna yaklaşımı da oldukça ihtiyatlı. Gereksiz bir biçimde AB’yi zorlamıyor. Ama bir yandan da Doğu Akdeniz’deki konumundan tek bir adım geri atmayacağını açıkça ortaya koyuyor. Eğer AB o zavallı ‘havuç-sopa’ politikasından sonuç alacağını sanıyorsa çok yanılıyor. Öyle Gümrük Birliği, vize anlaşması gibi tekliflerin Doğu Akdeniz söz konusu olduğunda pek bir anlamı yok.

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Hasan Basri Yalçın’ın yazısı