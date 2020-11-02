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Yaramazlara biraz batar!

Hasan Basri Yalçın: 99 depremindeki karmaşayı hatırlayın; ortada devlet bile yoktu

Deprem bize her seferinde yeni dersler veriyor. AFAD, UMKE, Kızılay ekiplerinin çalışmalarına diyecek laf yok. Dakikalar içinde afet bölgesine yetiştiler ve arama kurtarma çalışmalarına başladılar. 99 Depremindeki karmaşayı hatırlayın. Ortada devlet bile yoktu. Vatandaş bir yandan yaralarını sararken bir yandan da şehirlerde düzeni kendi sağlamak zorunda kalıyordu. Oradan alınan dersler ve yapılan düzenlemeler sayesinde bugün arama kurtarma ve düzen sağlama işlemlerinde sıkıntı yaşanmıyor. Gelişmeye bir başka örnek de iletişim araçları üzerinden verilebilir. Mesela bir önceki depremde telefon şebekelerinin yetersizliği hissedilmişti. Hatlar kilitlenmişti. Bu sefer İzmir’e hemen seyyar baz istasyonlarının sevk edildiğini gördük. Demek ki öğrenmeye devam ediyoruz.

Hasan Basri Yalçın’ın yazısı

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