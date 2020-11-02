Hasan Basri Yalçın: 99 depremindeki karmaşayı hatırlayın; ortada devlet bile yoktu

Deprem bize her seferinde yeni dersler veriyor. AFAD, UMKE, Kızılay ekiplerinin çalışmalarına diyecek laf yok. Dakikalar içinde afet bölgesine yetiştiler ve arama kurtarma çalışmalarına başladılar. 99 Depremindeki karmaşayı hatırlayın. Ortada devlet bile yoktu. Vatandaş bir yandan yaralarını sararken bir yandan da şehirlerde düzeni kendi sağlamak zorunda kalıyordu. Oradan alınan dersler ve yapılan düzenlemeler sayesinde bugün arama kurtarma ve düzen sağlama işlemlerinde sıkıntı yaşanmıyor. Gelişmeye bir başka örnek de iletişim araçları üzerinden verilebilir. Mesela bir önceki depremde telefon şebekelerinin yetersizliği hissedilmişti. Hatlar kilitlenmişti. Bu sefer İzmir’e hemen seyyar baz istasyonlarının sevk edildiğini gördük. Demek ki öğrenmeye devam ediyoruz.
SON HABERLER
Depremde can kaybı 79’a yükseldi
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir’deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 79’a yükseldiğini duyurdu.
Rıza Bey apartmanı enkazında az sayıda ekiple kurtarma çalışması yürütülecek
İzmir’de deprem sonrası yıkılan Rıza Bey apartmanı enkazındaki arama kurtarma çalışmasına, yanındaki binanın yıkılma tehlikesi nedeniyle ara verildi. Yapılan incelemelerin ardından, Rıza Bey apartmanı enkazında, az sayıda ekiple arama kurtarma çalışması yürütülmesi kararlaştırıldı.
Depremde yaşamını yitiren TEOG birincisi Arda, Tunceli’de toprağa verildi
İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalarak yaşamını yitiren TEOG birincisi Arda Baran Demir (17), memleketi Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde toprağa verildi.
Soyer: Yıkılan binaların tamamı 1999 Marmara depremi öncesi yapılmış
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, cuma günü İzmir’de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların hepsinin 1999 Marmara depremi öncesi yapıldığını söyledi.
Bakan Kurum: İki apartman için riskli bina başvurusu yok
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Doğanlar ve Rıza Bey apartmanında depremden önce riskli bina raporu verildiği bilgisi hakkında, “Doğanlar ve Rıza Bey apartmanında gelen herhangi bir riskli bina başvurusu bulunmuyor. Riskli bina başvurusu olsaydı tapuda riskli bina şerhi olurdu” dedi.