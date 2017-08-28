Harvey kasırgası ABD’ye 100 milyar dolara patlayabilir

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ABD’nin Teksas eyaletini etkisine alan Harvey kasırgasının ülkeye 100 milyar dolara mal olabileceği bildirildi.

AA’nın haberine göre doğal afetlerin etkilerini araştıran Enki Research şirketi, kasırganın maliyetini ilk aşamada 30 milyar doları aşabileceğini öngördü.

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Yatırım bankası Imperial Capital’in sigorta analisti David Havens de toplam maliyetin 100 milyar doları bulabileceğini söyledi.

Havalanları kapalı

FlightAware adlı uçuş takip şirketi, bu sabah itibariyle 400’den fazla uçuşun iptal edildiğini bildirdi.

Teksas’daki Houston Bush Intercontinental ve Houston Uluslararası havaalanları da tamamen kapalı. Kasırga nedeniyle 10 binin üzerinde insan evinden olurken, hayatını kaybedenler var.

Teksas’taki hasar, ilk aşamada görününden fazla olabilir. Zira eyaletteki yoğun yağış sonrası evleri su bastı, caddeler göle döndü. Yağış ve sellerse halen devam ediyor.

Enerjiyi de vurdu

Standard and Poor’s Global’ın verilerine göre, ‘enerji merkezi’ konumunda bulunan Teksas’taki afet nedeniyle ülkenin günlük petrol üretim kapasitesi 2,2 milyon varil azaldı.

Kasırga nedeniyle ülkenin en büyük ikinci rafinerisi Baytown tesisleri kapanmıştı. Enerji fiyatlarının artabileceği öngörülüyor.