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Yaramazlara biraz batar!

Harvardlı profesör: ‘Corona’ dünya nüfusunun yüzde 40 ila 70’ine bulaşacak

ABD’nin önde gelen üniversitelerinden Harvard’daki epidemiyoloji profesörü Marc Lipsitch, yeni tip corona virüsünün bir yılda dünya nüfusunun yüzde 40 ila 70’ine bulaşacağını öngördü.

Corona virüsü (Fotoğraf: Reuters)

Çin’in Wuhan kentindeki bir yabani hayvan pazarından yayılan virüsten kaynaklanan hastalık (covid-19) şimdiye kadar en az 80 bin kişiye bulaşırken, tüm dünyada 2 bin 700’den fazla insan virüs sebebiyle hayatını kaybetti.

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Yeni tip corona virüs salgını Çin ve Güney Kore’nin yanısıra İran ve İtalya’da da etkisini artırırken, Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da ortaya çıkan vakalar, küresel salgın olasılığını kuvvetlendiriyor.

The Atlantic’e konuşan Lipsitch salgının kontrol edilemez hale geleceğini düşündüğünü söyledi.

Profesör bunun virüsün bulaştığı herkeste ciddi hastalık görüleceği anlamına gelmediğini ifade ederek, “Birçoğu yüksek ihtimalle belirti göstermeyecek ya da hafif hastalık geçirecek” dedi.

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Lipsitch, virüsün yayılma potansiyeline ilişkin hesaplarında yanılıp yanılmadıklarının görülmesi için daha çok test yapılması gerektiğini söyledi.

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