Harvard ve MIT’ten, Trump’ın ‘yabancı öğrenci’ kararına dava

ABD’nin seçkin üniversitelerinden Harvard ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), corona virüsü salgını nedeniyle üniversitelerin tüm dersleri internet ortama taşıması durumunda yabancı öğrencilerin ABD’de kalmasını engelleyecek yeni düzenlemeyi engellemek adına dün ABD Başkanı Donald Trump yönetimine dava açtı.

Fotoğraf: Reuters

İki üniversite Boston’daki federal mahkemede, pazartesi günü hükümet tarafından çıkarılan düzenlemenin yürütmesinin durdurulmasını talep etti.

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Harvard’ın başında bulunan Lawrence Bacow, üniversite mensuplarına yönelik bir açıklamada, “Bu vakayı, uluslararası öğrencilerimiz ve ülke genelinde kurumlardaki uluslararası öğrencilerin sınır dışı edilme tehdidi olmadan çalışmalarına devam edebilmeleri için yakından takip edeceğiz” dedi.

ABD’nin en seçkin üniversitelerinden ikisi tarafından açılan dava, okulları tamamen uzaktan eğitime geçerse on binlerce yabancı öğrenciyi ülkeyi terk etmek zorunda bırakacak olan karara itiraz ediyor.

Harvard sonbahar döneminde tüm dersleri internet ortama taşıyacağını açıklamıştı.

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Massachusetts Başsavcısı Maura Healey yaptığı açıklamada, ‘zalim’ ve ‘yasadışı’ olarak adlandırdığı karara eyaletin de dava açmayı planladığını söyledi.

Savcılık makamı başlatılacak yasal işlemin ayrıntıları üzerinde çalıştıklarını, ancak öğrencileri koruma çabalarını desteklemek adına Harvard ve eyaletteki diğer büyük üniversiteler ile temas halinde olduklarını söyledi.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Kayleigh McEnany çarşamba günü yaptığı açıklamada, Harvard ve MIT’in Trump yönetimine karar üzerinden dava açmak yerine, yüz yüze eğitim alamayan öğrencilerin üniversitelere dava açması gerektiğini söyledi.

Beyaz Saray’daki bir basın toplantısında konuşan McEnany, “Belki de daha iyisi, yüz yüze derslere erişimi olmadan tam öğrenim ücreti ödemek zorunda olan öğrencilerin dava açması olurdu” dedi.

Başkan Trump, ülke çapında okulları sonbaharda yeniden açılmaya zorluyor.

Trump yönetiminin aldığı ani karar devam eden salgın sırasında, özellikle de ABD’de gençler arasında vakaların arttığı bir dönemde güvenli şekilde dersleri nasıl başlatacaklarını bilemeyen üniversiteleri zor durumda bıraktı.