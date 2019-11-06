Harvard araştırması: Günde 35 dakika egzersiz yapmak depresyon riskini yüzde 17 azaltıyor

ABD’deki Harvard Üniversitesi’nde görevli bilim insanları, haftada dört saat egzersiz yapanların depresyona girme riskinin spor yapmayanlara kıyasla yüzde 17 daha düşük olduğunu saptadı.

Fotoğraf: Reuters

8 bin kişinin verilerini inceleyen bilim insanları, günde 35 dakika egzersizin, genetik olarak depresyona girme riski bulunanlarda da riski düşürdüğünü açıkladı.

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‘Biobank’ adlı, araştırmalarda kullanmak üzere, sağlık durumu, yaşam alışkanlıkları gibi bilgilerin kaydedildiği veri bankasından yararlanarak çalışmayı yapan ekipte yer alan Dr. Karmel Choi, yoga, dans, koşmak, yürümek gibi aktivitelerin de spor salonunda egzersiz yapmak, koşmak, yürümek kadar olumlu etkisi olduğunu söyledi.

Choi, “Araştırmada, genetik risk unsurunu gözettik ve depresyonun kader olmadığını. Düzenli egzersiz yapılarak genetik mirasın neden olabileceği olumlu tablonun aşılabileceğini gördük” dedi.

Choi ve arkadaşlarının yaptığı araştırmanın sonuçları ‘Depression and Anxiety Journal’ (Depresyon ve Kaygı Dergisi) adlı bilim dergisinde yayınlandı.