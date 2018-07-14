‘Harun Yahya’ Mustafa Akyol mu?

TUNCA ÖĞRETEN

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Adnan Oktar’ın eski müritlerinden Emre Yaşar Ertüzün, Oktar’ın ‘Harun Yahya’ müstear adıyla yayınlanmış kitaplarının bazılarını yazar Mustafa Akyol’un kaleme aldığını öne sürdü.

Geçen çarşamba günü başlatılan operasyon kapsamında Adnan Oktar ve 235 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Gözaltı kararı çıkarılanlardan 106’sı kadın 235 şüpheliden şu ana kadar 182’si gözaltına alınmıştı.

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Soruşturmayla ilgili medyaya konuşan isimlerden biri de Emre Yaşar Ertüzün’dü. Ertüzün, Adnan Oktar’ın sağ kolu olarak bilinen ve şu an gözaltında tutulan Oktar Babuna’nın yeğeni. Dayısının yanısıra annesi, kız kardeşi ve üç teyzesi de gözaltında.

Analttığına göre Ertüzün de yedi sekiz yıl kadar grupta bulunmuş. Bir süre grubun Kandilli’deki villasında da kalmış.

Ertüzün, gruptayken yaşadıklarını ve bildiklerini aktarırken şu iddiayı da ortayı attı: Oktar’ın ‘Harun Yahya’ müstear isimli kitaplarının siyasi bölümlerinin yazarı Mustafa Akyol.

Ertüzün’ün sözleri şöyle: “(Oktar’ın) Hiçbir konuda bilgisi yok. O kitapları zaten kendi yazmadı. ‘Harun Yahya’ kitaplarının siyasi olanlarının büyük bölümünü Mustafa Akyol yazmıştır zamanında. Bunu biliyorum ben.” (Aşağıdaki videoda 7’nci dakikadan itibaren)

Köşe yazıları ve yazarlığıyla bilinen Mustafa Akyol, yaradılışçılık akımının da Türkiye’deki önde gelen savuncularından. Akyol aynı zamanda Hürriyet gazetesi yazarı ve CNN Türk eski programcısı gazeteci Taha Akyol’un oğlu.

Adnan Oktar, 2011 yılındaki bir konuşmasında Akyol için “Öğrencimdi” demişti.

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Aynı yıl Akşam gazetesinden Gülay Altan’a konuşan Akyol grupla arasındaki ilişkiyi şöyle anlatmıştı: “Lise son sınıfta tanıştım bu grupla. Sosyal çevremizde din denince akla onlar gelirdi. Dindar bir aileden gelen biri olarak ilgimi çekti, baktım hem dindar insanlar, hem modern, hem eğitimli… Katılmaya başladım toplantılarına ve bu gruba o anlamda dahil oldum. Birkaç yıl sonra da ben üniversitedeyken bir araştırma grubu kurduklarını, bu araştırma grubunun da din-bilim konularında çalışma yapacağını, katılmamın iyi olacağını söylediler. O dönemde bu konularda araştırma yaptım. Amerika’ya ilk gidişim 1998 yılıydı. Uluslararası yaratılışçılık konferansı vardı. Biz de bu konuları öğrenelim diye üç dört kişi gitmiştik.”

Diken’in telefonla ulaşıp iddiaya ilişkin yanıtını sorduğu Mustafa Akyol, yukarıdaki ifadelerinin hala geçerli olduğunu söylemekle yetindi.