‘Harry Potter’ın yazarı Trump’a ‘liderlik’ dersi verdi: Felaket tellalına ihtiyacımız olursa, ararız

Dünyaca ünlü fantastik roman serisi ‘Harry Potter’ın yazarı J.K Rowling, Londra’daki saldırının ertesinde ‘felaket tellallığına’ soyunan ABD Başkanı Donald Trump’a ‘liderlik dersi’ verdi.

Trump, saldırının ardından yaptığı Twitter paylaşımlarında, bir yandan Britanya’ya destek sözü verirken, diğer yandan da Londra belediye başkanını eleştirmişti.

At least 7 dead and 48 wounded in terror attack and Mayor of London says there is "no reason to be alarmed!"

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 4, 2017