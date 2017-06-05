‘Harry Potter’ın yazarı Trump’a ‘liderlik’ dersi verdi: Felaket tellalına ihtiyacımız olursa, ararız

Dünyaca ünlü fantastik roman serisi ‘Harry Potter’ın yazarı J.K Rowling, Londra’daki saldırının ertesinde ‘felaket tellallığına’ soyunan ABD Başkanı Donald Trump’a ‘liderlik dersi’ verdi.

Trump, saldırının ardından yaptığı Twitter paylaşımlarında, bir yandan Britanya’ya destek sözü verirken, diğer yandan da Londra belediye başkanını eleştirmişti.

At least 7 dead and 48 wounded in terror attack and Mayor of London says there is "no reason to be alarmed!" — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 4, 2017

Yedi kişinin hayatını kaybettiği, 48 kişinin de yaralandığı terör saldırısının ardından Belediye Başkanı Sadık Han, saldırıyı kınamış, daha sonra da, İngilizlerin paniğe kapılmaması gerektiğini belirtmişti.

Trump Han’a, “Terör saldırısında en az yedi ölü, 48 yaralı var ve Londra belediye başkanı ‘Paniğe gerek yok’ diyor” diye yüklenip şöyle yazdı: “Siyaseten doğru olmayı bırakmalıyız ve halklarımızın güvenliği işine koyulmalıyız. Eğer akıllıca davranmazsak durum daha da kötüleşecek.”

It's called 'leadership', Donald. The terrorists were dead 8 minutes after police got the call. If we need an alarmist blowhard, we'll call. https://t.co/NUiy9j4fBt — J.K. Rowling (@jk_rowling) June 4, 2017

Trump’a en esaslı yanıtlardan biri İngiliz yazar J. K. Rowling’dan geldi.

Han’a destek çıkan Rowling şöyle yazdı: “Buna ‘liderlik’ denir, Donald. Polisler haber aldıktan sekiz dakika sonra teröristler dakika ölmüştü. Palavracı bir felaket tellalına ihtiyacımız olursa, ararız” dedi.