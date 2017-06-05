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Yaramazlara biraz batar!

   
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‘Harry Potter’ın yazarı Trump’a ‘liderlik’ dersi verdi: Felaket tellalına ihtiyacımız olursa, ararız


 

Dünyaca ünlü fantastik roman serisi ‘Harry Potter’ın yazarı J.K Rowling, Londra’daki saldırının ertesinde ‘felaket tellallığına’ soyunan ABD Başkanı Donald Trump’a ‘liderlik dersi’ verdi.

Trump, saldırının ardından yaptığı Twitter paylaşımlarında, bir yandan Britanya’ya destek sözü verirken, diğer yandan da Londra belediye başkanını eleştirmişti.

Yedi kişinin hayatını kaybettiği, 48 kişinin de yaralandığı terör saldırısının ardından Belediye Başkanı Sadık Han, saldırıyı kınamış, daha sonra da, İngilizlerin paniğe kapılmaması gerektiğini belirtmişti.

Trump Han’a, “Terör saldırısında en az yedi ölü, 48 yaralı var ve Londra belediye başkanı ‘Paniğe gerek yok’ diyor” diye yüklenip şöyle yazdı: “Siyaseten doğru olmayı bırakmalıyız ve halklarımızın güvenliği işine koyulmalıyız. Eğer akıllıca davranmazsak durum daha da kötüleşecek.”

Trump’a en esaslı yanıtlardan biri İngiliz yazar J. K. Rowling’dan geldi.

Han’a destek çıkan Rowling şöyle yazdı: “Buna ‘liderlik’ denir, Donald. Polisler haber aldıktan sekiz dakika sonra teröristler dakika ölmüştü. Palavracı bir felaket tellalına ihtiyacımız olursa, ararız” dedi.

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