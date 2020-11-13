‘Harry Potter’ın Ron’u Instagram hesabı açtı: En kısa sürede 1 milyon takipçi rekoru

‘Harry Potter‘ serisinin Ron Weasley karakteri olarak tanınan oyuncu Rupert Grint yeni açtığı Instagram hesabıyla en kısa sürede 1 milyon takipçiye ulaşma rekorunu kırdı.

Fotoğraf: Instagram

Grint’in hesabının milyon takipçiye ulaşması yalnızca dört saat bir dakika sürdü.

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Bundan önceki rekor dört saat 44 dakikayla yayıncı ve doğa tarihçisi Sir David Attenborough’ya aitti.

32 yaşındaki Britanyalı oyuncu iki gün önce açtığı hesabında ilk fotoğrafını mayıs ayında doğan kızıyla paylaşmayı tercih etti.

Kucağında bebeği Wednesday G. Grint’le verdiği poz 2.7 milyon beğeni alırken bu satırların yazıldığı dakikalarda oyuncunun 2.9 milyon takipçisi vardı.

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Grint fotoğrafın altında paylaşttığı notta hesap açmakta geç kalmsıyla dalga geçerek “Merhaba Instagram sadece 10 yıl geciktim. Size Wednesday G. Grint’i tanıştırıyorum. Güvende kalın” yazdı.

Bu kategorideki rekorun daha önceki sahipleri arasında Jennifer Aniston, David Beckham ve Papa Francis bulunuyor.