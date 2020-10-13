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Yaramazlara biraz batar!

Harry Potter ve Felsefe Taşı’nın ilk baskısı 616 bin liraya satıldı

Britanyalı yazar J.K. Rowling’in beyazperdeye uyarlanan roman serisinin ilk kitabı Harry Potter ve Felsefe Taşı’nın ilk baskısının bir örneği açık artırmada 60 bin sterline (616 bin 230 lira) satıldı.

Fotoğraf: Hansons Müzayede Evi

Hansons Müzayede Evi tarafından bugün düzenlenen açık artırmada satılan kitaba 30 bin sterlin (308 bin 115 lira) değer biçilmişti. Ancak, iki katı fiyata alıcı buldu.

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Kitabın, ilk baskıda piyasaya sürülen sert baskı 500 kitaptan biri olduğu ve satan kişinin Lüksemburg’da yaşayan bir Britanyalı olduğu açıklandı.

Adının açıklanmasını istemeyen bu kişi, kitabı basıldığı Haziran 1997’de çocuklarına okumak için satın aldığını, özenle sakladığını ve parayı kızının üniversite eğitimine katkı sağlamak için kullanacağını söyledi.

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