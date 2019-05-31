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Yaramazlara biraz batar!

Harry Potter hayranlarına müjde: Dört e-kitap geliyor

Harry Potter’ın yazarı JK Rowling, seriye önümüzdeki ay dört e-kitap ekleyeceğini açıkladı.

ABD’de, Orlando’daki Harry Potter Park. Fotoğraf: Reuters

BBC’deki habere göre dünyanın dört bir yanında milyonlarca tutkunu olan seride anlatılan ‘sihir dünyasının daha fazla derinliklerine inmek isteyen okurlar’ için hazırlanan yeni kitaplar Rowling’in ‘Pottermore’ adlı internet sitesinde yayınlanacak. Kitapların ilk ikisi 27 Haziran’da diğerleri de hemen ardından sitede paylaşılacak.

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Her kitap, serinin ana unsuru Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu’nda verilen derslerden birini konu alacak. Yeni seriye ‘Harry Potter: A Journey Through…,’ adı verilecek. İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Almanca yayınlanacak kitapların dördünde de Britanyalı Rohan Daniel Eason’ın illüstrasyonları yer alacak.

Yeni e-kitapların yayınlanacağını duyuran Pottermore’daki yazıda şu ifadelere yer verildi: “Yeni kitaplar, Hogwarts’ın gizemli dünyasının kökenlerini tarih ve geleneksel kültürle keşfetmenin yanı sıra el yazısı sayfalar ve eğlenceli skeçler de içerecek. Tıpkı Harry Potter: A History of Magic’te olduğu gibi.”

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