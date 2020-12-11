Harrison Ford beşinci kez Indiana Jones’u canlandıracak

ABD’li oyuncu Harrison Ford, Indiana Jones serisinin beşinci ve son filminde de rol alacak.
78 yaşındaki usta oyuncunun ABD’li yönetmen James Mangold’un yöneteceği filmde beşinci kez Indiana Jones karakterini canlandıracağı açıklandı.
Diğer dört filmde rol alan Ford’un yeni filmde de yer alacağı, Disney tarafından Twitter’da yapılan paylaşımla duyuruldu. Mesajda, filmin temmuz ayında vizyona gireceği belirtildi.
Yapımcı Frank Marshall ise senaryo üzerinde çalıştıklarını belirterek, “Sadece bir Indiana Jones olacak o da Harrison Ford” dedi.
Serinin ilk filmi 1981’de, dördüncü film Indiana Jones ve Kristal Kafatası Krallığı ise 2008’de vizyona girmişti.
Ford, 2013’teki bir röportajda tekrar karakteri canlandırmasının uygun olduğunu ifade etmişti.