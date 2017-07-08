Harp okulu öğrencisi oğlu tutuklanan yürüyüşçü: Kılıçdaroğlu’na ‘Hacı dayılar yetişemiyor’ diyordum

Oğlu Hava Harp Okulu öğrencisiyken darbe girişimi sonrası tutuklanan 63 yaşındaki Veysel Kılıç, haftada bir gün hariç her gün ‘Adalet Yürüyüşü’ne katıldığını söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasından ceza alıp tutuklanmasının ardından Ankara’dan İstanbul’a başlatılan 427 kilometrelik yürüyüş bugün Kartal Dragos’ta sona erdi.

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CHP, yarın Maltepe’deki sahil dolgu alanında ‘Adalet Mitingi’ düzenleyecek.

‘Yürüyüşe başlayınca güç geldi’

Hava Harp Okulu öğrencisi oğlunun darbe girişimi gecesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne götürüldüğünü söyleyen Rizeli 63 yaşındaki Veysel Kılıç da yürüyüşe önderlik eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na eşlik etti.

DHA’ya konuşan Kılıç, her gün yürüdüğünü, yalnızca haftada bir gün Silivri Cezaevi’ndeki oğlunu ziyaret ettiği zaman yürüyüşte olmadığını söyledi.

Yürüyüşün Ramazan ayında başladığını anlatan Kılıç, “Hatta ilk başta oruç ayındaydık. Ben oruca başladığımız zaman, ‘Oruç tutamam, halsiz kalırım’ dedim. Ama bu yürüyüşe başladığımızda güç geldi.”

63 yaşındaki adam, CHP liderinin temposuna alışmakta zorlandığını anlatırken, şöyle devam etti: “Bazen Karadeniz espirisi atıyordum ona, ‘Sayın genel başkanım, arkadaki hacı dayılar yetişemiyor’ diyordum. O da gülüyordu.”