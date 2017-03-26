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‘Hareketin lideri Devlet Bahçeli’: ‘Hayır’cı eski MHP’li Oğan’ın Yozgat’taki etkinliğine saldırı

 

Partisinin aksine referandumda ‘Hayır’ diyeceğini açıklayan eski MHP milletvekili Sinan Oğan’ın Yozgat’taki etkinliğine bir grup ‘Hareketin lideri Devlet Bahçeli’ sloganıyla saldırdı.

Fotoğraf: DHA

Oğan, MHP’li vekiller Yusuf Halaçoğlu, Nuri Okutan ve İsmail Ok’la aynı gün partiden ihraç edilmişti.

MHP’li eski vekil, referandum kampanyası kapsamında Yozgat Belediyesi Kültür Merkezi’ndeki ‘Hayırlı Anadolu Yürüyüşü’ etkinliğinde konuşma yapmak için bugün kente gitti.

Oğan saat 14.00’te özel minibüsle kültür merkezine vardığı sırada bir grup ‘Bozkurt Sinan’ diye bağırırken, başka bir grup da ‘Hareketin lideri, Devlet Bahçeli’ diye slogan attı.

DHA’nın aktardığına göre iki grup arasında yumruk ve sopalarla kavga çıkarken, ‘torpil’ patlamasına benzeyen sesler de duyuldu.

Çevik kuvvet müdahale ederek partilileri biber gazıyla kültür merkezinin önünden uzaklaştırmaya çalıştı. Araya giren sivil polislerden ikisi yumruk darbesi alarak yere düştü. Hafif yaralanan polisler hastaneye kaldırıldı.

‘Şimdi de silahlı saldırı’

Twitter hesabından açıklama yapan Sinan Oğan, “Önce kürsü devrildi, sonra araca saldırı şimdi de silahlı saldırı… Saldırıyı B. Bozdağ, Vali, E. Müdürü ve S. Durmaz (MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’ı kastediyor) ortak planladı” dedi.

Saldırının amacının ülküler arasına ‘kan davası’ sokarak ‘Hayır’cı Türk milliyetçilerini sandığa gitmekten vazgeçirmek olduğunu vurgulayan Oğan, ‘bu oyuna gelmeyeceklerini’, Yozgat emniyetine de saldırı istihbaratı geldiğini, ancak önlem aldırılmadığını öne sürdü.

Olayda sivil polisler yaralandı.

MHP’li eski vekil şöyle devam etti: “Vali Kemal Yurtnaç ve Emniyet müdürü bilgi sahibiydi. Devlet desteğinde ‘Hayır’cılara saldırıların olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Bu diktatörlük kurulma çabası değil de nedir? Konferansın yapılacağı bina etrafında görevini yapmaya çalışan az sayıdaki polise teşekkür ederim. Yaralanan polisimize geçmiş olsun. Yozgat Valisi ve Emniyet müdürü ‘Evet’ kampanyası yürüten bakanların peşine takılıp siyasi taklalar atacağına işini yapsın. Bu saldırının hedefi Sinan Oğan değil ‘Hayır’ diyenlerdir.”

Oğan, saldırı sırasına yedi yaşındaki kızının da yanında bulunduğunu belirterek “Bu saldırının hedefi Türk demokrasisidir. Gittiği kreşte bile arkadaşlarına bozkurt yapmayı öğreten, saldırı sırasında araçtaki yedi yaşındaki kızımın bir damla göz yaşına değmezsiniz” diye yazdı.

Eski MHP’li vekil Ümit Özdağ da Twitter’dan şu açıklamayı yaptı:

MHP’li muhaliflere saldırılar

Bu, MHP’li muhaliflere ilk saldırı değil.

Oğan, Bahçeşehir Üniversitesi’ndeki konferansta, “MHP’li biri kendi partisinin kapatılmasına neden ‘Evet’ desin” deyince izleyicilerden biri “Hareketin lideri Devlet Bahçeli” diye slogan atıp sahneye çıkarak Sinan Oğan’a saldırmış, kürsüyü de devirmişti.

Partisinin grup toplantısının ardından gazetecilere konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Oğan’a yapılan saldırıyla ilgili soruya şu yanıtı vermişti“Bunun neresini değerlendireyim? Bir kişi kürsüyü yıkıyor. Kimseye bir şey olmuyor. Ülkücü hiçbir şeyi yarım bırakmaz.”

Mersin’in Silifke ilçesinde referandum için ‘Hayır’ çalışması yürüten MHP’den ihraç edilen Ümit Özdağ ve muhalif MHP’li vekil Yusuf Halaçoğlu’nun etkinliğini yaklaşık 30 kişilik grup basmıştı, sahne işgal edilmişti.

Özdağ, saldırının sorumlusunun Bahçeli olduğunu savunup suç duyurusunda bulunacaklarını söylemişti.

Bahçeli, partisinin ‘Hayır’ kampanyası yürüten isimlerine arka arkaya gelen saldırıların bilinçli yapıldığını savunarak, “Birisi dümenden kürsüye saldırtır, birisi ışıkları söndürtür, diğerleri küçücük salonu sabote ettirir. Her yer oyun, her yer tiyatro” demişti.

Özdağ ve Halaçoğlu’nun Mersin’in Mezitli ilçesindeki düğün salonunda düzenledikleri toplantıya 150 kişilik bir grup tekbirler eşliğinde girmeye çalışmıştı.

Anayasa değişikliği referandumu öncesinde ‘Hayır’ kampanyası yürüten eski MHP milletvekili Meral Akşener’in Kocaeli’de 18 Mart’ta düzenlediği etkinliğine de bir grup saldırmıştı.

Yine Akşener’in 19 Mart’ta Bursa Yenişehir Kültür Merkezi’ndeki etkinliğine Ülkü Ocakları üyelerinden oluşan 100 kişilik bir grup ‘Bulmak isterseniz şeref ve izzet, ille Devlet ille Devlet’ pankartıyla saldırmak istemiş, polis engel olmuştu.

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