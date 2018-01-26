Harekatla eş zamanlı: Twitter, Facebook ve YouTube’a ‘içerik kaldırma’ uyarısı gitmiş

TSK’nın PYD’ye yönelik ‘Zeytin Dalı Harekatı’yla eş zamanlı olarak Twitter, Facebook ve YouTube’un ‘içerik kaldırma’ konusunda uyarıldığı ortaya çıktı.

Habertürk’ten Bülent Aydemir’in haberine göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), harekata dair kara propaganda ya da suç içerikli paylaşımları sıkı takibe aldı.

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Sosyal ağları izleyen BTK, tespit edilen kişisel hesapları ve kullanıcılarını başsavcılığa bildiriyor.

Başbakanlık kararıyla Twitter, Facebook ve Youtube’daki suçlamaya konu içerikler engelleniyor, erişime kapatılıyor, yayılması önleniyor.

Başsavcılık, kullanıcısı belirlenen hesaplarla ilgili hukuki işlem yapıyor. Hesaplar engellendikten sonra yasa gereği 24 saat içinde mahkemeden karar çıkarılıyor.

Üç ‘dev’e uyarı

Türkiye’nin Facebook, Twitter ve Youtube’u da içerik kaldırma konusunda uyardığı belirtildi.

Bir yetkili şunları anlattı: “Zararlı, sakıncalı, yalan, manipülatif içerikler hemen kaldırılmazsa geniş kitlelere yayılmasının önüne geçmekte geç kalınabiliyor. Bu nedenle çok hızlı ve proaktif davranıyoruz.”

Öte yandan askeri kaynaklar da sosyal medyada TSK unsurları hakkında silah-teçhizat, üs bölgesi ya da diğer detaylar hakkında bilgi paylaşılmaması konusunda uyarıyor. TSK bu tür bilgilerin PYD tarafından kullanılma riskinden kaygılanıyor.