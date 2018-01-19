Harekata beş kala: Hatay’dan Afrin’e günde 40 top atışı

PYD’ye yönelik Afrin harekatının kısa sürede başlaması beklenirken bugün Hatay’da 40 top atışı yapıldı.

Harekat öncesi TSK unsurları sınıra, destek kuvvet ÖSO milisleri de Afrin’e komşu Azez’deki mevzilere konuşlandı. ÖSO milisleri Türkiye’den Suriye’ye otobüslerle gönderildi.

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Hazırlıklar sürerken Hatay’ın Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki sınır karakollarından Afrin’deki PYD mevzileri de yoğun topçu ateşine tutuldu.

Akşama kadar Afrin yönüne doğru en az 40 top atışı yapıldı. Tankların özellikle Hassa’daki Sugediği bölgesinden yoğun atış yaptığı bildirildi.

DHA, atışların ‘taciz ateşleri’ne karşılık olduğunu yazdı.