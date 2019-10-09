Harekat öncesinde Suriye sınırında askeri hareketlilik arttı

Türkiye’nin Suriye’de Fırat nehrinin doğusuna yeni operasyonu öncesinde sınır bölgesinde hareketlilik yaşanıyor.

Fotoğraflar: DHA

Türkiye, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının ardından, Suriye’nin kuzeyinde bulunan YPG varlığına bir kez daha operasyon hazırlığında. Operasyonla, Suriye’nin kuzeyinde, sığınmacıların yerleştirileceği bir güvenli bölge kurulması amaçlanıyor. Harekat öncesi de sınırdaki hareketlilik dikkat çekiyor.

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Sınıra komando sevkiyatı

Ajansların aktardığına göre son olarak komandolar ile mayına dayanıklı zırhlı araçlardan oluşan 100 araçlık konvoy Kilis’e ulaştı. Askeri birlik daha sonra sınır bölgesine yönlendirildi.

Suriye Milli Ordusu’na (ÖSO) bağlı Hamza Tümeni militanlarından yaklaşık 14 bin kişi, dün gece Türkiye’ye hareket etmeye başlamıştı. Militanlar, 150 araçlık konvoylarıyla gece yarısı Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine ulaştı.

YPG’den tünel hazırlığı

Sınırın diğer tarafında ise YPG, harekata hazırlık yapmaya başladı. DHA’nın aktardığına göre YPG’liler, sınıra yakın bazı yerlere tünel kazmaya başladı. YPG’liler, kazılan tünellere kamyonlarla beton blok götürdü. Bloklarla tünellerin döşeneceği tahmin ediliyor.

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‘İntikal sürüyor’

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, harekatla ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek “İntikaller, hazırlıklar sürmekte” dedi.

Habertürk muhabiri ise sınırdaki beton blokların askeri birliklerin sınırı rahat geçebilmeleri amacıyla vinç yardımıyla kaldırılacağını bildirdi.