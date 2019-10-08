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Yaramazlara biraz batar!

Harekat için Türkiye’ye 14 bin ÖSO askeri getirildi

Adını ‘Suriye Milli Ordusu’ olarak değiştiren eski Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) bağlı Hamza Tümeni askerleri, olası harekat öncesi Türkiye’ye hareket etti. Ceylanpınar’da konuşlanacak Milli Ordu’ya bağlı Hamza Tümeni’nde görevli 14 bin askerin peyderpey harekata katılacağı bildirildi.

Fotoğraf: DHA

Fırat’ın doğusuna düzenlenecek olası harekat için günlerdir hazırlanan Milli Ordu’ya bağlı Hamza Tümeni askerleri, son içtimalarını yaparak Suriye’den Türkiye’ye hareket etti. Ağır silahlarla donatılan Hamza Tümeni Özel Kuvvetleri, otobüsler ile mühimmat yüklü TIR’lar ile Şanlıurfa’ya doğru yola çıktı. Ceylanpınar’da konuşlanacak Milli Ordu’ya bağlı Hamza Tümeninde görevli 14 bin askerin peyderpey harekata katılacağı belirtildi.

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