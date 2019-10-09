Harekat için camilerde ‘sela’ ve ‘Fetih Suresi’ okundu

Fırat’ın doğusunda başlatılan ‘Barış Pınarı Harekatı’ nedeniyle İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde tüm camilerde sela okundu. Çamlıca Camii’nde yatsı namazı öncesi ‘Fetih Suresi’ okundu, dualar edildi.

Fotoğraf: DHA

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilen talimatla yurt genelinde yatsı namazı öncesi sela okundu. Büyük Çamlıca Cami’nde yatsı namazı öncesi cami imamı tarafından ‘Fetih Suresi’ okundu. Büyük Çamlıca Camii imamı Kerim Öztürk, “Bu bizim ecdadımızdan gelen bir gelenek. Ordu sefere çıktığı zaman, bizlerde vatanımızı bekleyen hatta vatanı için canını feda eden kardeşlerimizin muzaffer olması adına dualar ediyoruz, Fetih Sureleri okuyoruz. Geçmişten bugüne bir gelenek olarak sürüyor” dedi.

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Beyoğlu Piyale Paşa Cami’ne yatsı namazı kılmaya gelen vatandaşlar, harekatın Türk Ordusunun zaferiyle sonuçlanması için dualar okuduklarını söyledi.

Avcılar’da da yatsı öncesi sela okundu. Yarın sabah da yurt genelinde ‘Fetih Suresi’ okunup, dualar edileceği açıklandı.