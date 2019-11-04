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Yaramazlara biraz batar!

Harekat bölgesindeki EYP’ye müdahale sırasında bir asker hayatını kaybetti

Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde, el yapımı patlayıcıya (EYP) müdahale sırasında bir asker hayatını kaybetti.

Fotoğraf: TSK

Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında şunlar dendi: “Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde, 4 Kasım 2019 tarihinde tespit edilen bir EYP’ye müdahale esnasında kahraman bir silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.”

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