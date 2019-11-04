Harekat bölgesindeki EYP’ye müdahale sırasında bir asker hayatını kaybetti

Savcı, Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan’ın ‘örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte FETÖ/ PDY silahlı terör örgütüne bilerek isteyerek yardım etmek’ suçundan beş yıldan 10 yıla kadar, diğer sanıklar Tuğrul Özşengül, Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek’in ise ‘örgüt üyeliği’ suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsini istedi. Savcı Mehmet Altan’ın ise beraati yönünde görüş bildirdi.