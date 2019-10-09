Harekat başladı, kur 5.87’yi aştı; lira oynaklık göstergesi üç haftanın zirvesinde

Türkiye’nin Suriye’ye operasyon başlatmasının ardından dolar/TL 5.85 direnç noktasını da aşarak 5.87’nin üzerini gördü.

Fotoğraf: Reuters

Haftaya hareketli başlayan kur, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın harekatın başladığına ilişkin açıklamalarının ardından yüzde 1’e yakın yükselişle 5.8758 seviyesine kadar yükseldi.

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Saat 18:35 itibariyle kur 5.86-5.87 aralığında işlem gördü.

Öte yandan operasyon gerginliğiyle lirada öngörülen ‘oynaklık göstergesi’ üç haftanın zirvesine yükseldi. Fenics verilerine göre, TL’nin bir haftalık öngörülen oynaklık göstergesi üç haftanın en yüksek düzeyi olan yüzde 10.35’e yükselirken, bir yıllık öngörülen oynaklık göstergesi yüzde 17.8’e yükselerek dört haftanın zirvesine çıktı.