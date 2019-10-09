Diken

Yaramazlara biraz batar!

Harekat başladı, kur 5.87’yi aştı; lira oynaklık göstergesi üç haftanın zirvesinde

Türkiye’nin Suriye’ye operasyon başlatmasının ardından dolar/TL 5.85 direnç noktasını da aşarak 5.87’nin üzerini gördü.

Fotoğraf: Reuters

Haftaya hareketli başlayan kur, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın harekatın başladığına ilişkin açıklamalarının ardından yüzde 1’e yakın yükselişle 5.8758 seviyesine kadar yükseldi.

Reklam

Saat 18:35 itibariyle kur 5.86-5.87 aralığında işlem gördü.

Öte yandan operasyon gerginliğiyle lirada öngörülen ‘oynaklık göstergesi’ üç haftanın zirvesine yükseldi. Fenics verilerine göre, TL’nin bir haftalık öngörülen oynaklık göstergesi üç haftanın en yüksek düzeyi olan yüzde 10.35’e yükselirken, bir yıllık öngörülen oynaklık göstergesi yüzde 17.8’e yükselerek dört haftanın zirvesine çıktı.

Ceylanpınar ile Nusaybin’e sınır ötesinden roket ve havanla saldırı

Avrupalı liderlerden ‘operasyonu durdurun’ çağrısı

DSG’den AB ve BM’ye çağrı: Türkiye’nin saldırısına karşı çıkın

Fırat’ın doğusuna ‘Barış Pınarı Harekatı’ başladı

Macron DSG’yle görüştü, Türkiye’nin operasyonuyla ilgili endişelerini iletti

Şam’dan Suriyeli Kürtlere: Pişmanlık duyanları kabul etmeye hazırız

Erdoğan, Putin ile telefonda görüşüp Rusya’nın yapıcı tutumunu takdir etti

Suriyeli Kürt yetkili: Savunma hattı oluşturmak için Şam’la görüşebiliriz

Harekat öncesinde Suriye sınırında askeri hareketlilik arttı

Bloomberg: Türk askerleri sınırı geçmeye başladı

Rusya: Şam ile Suriyeli Kürtler arasında diyalog oluşmalı

Washington Post yazarı: Türkiye 24 saat içinde havadan ve karadan saldıracak

Altun: YPG’nin iki seçeneği var; ya kaçarlar ya da komutanlarını dinleyip savaşırlar

Pentagon: Operasyon bölgesinden asker çektik, Suriye’deki varlığımız değişmedi

Trump: Suriye’nin kuzeyindeki 50 asker bölgeden çekildi

DSG: ABD taahhütlerini yerine getirmedi, Türkiye sınırından çekildi

SON HABERLER

Emine Bulut’un annesi: Yaralı koyaydın hiç olmazsa; ben bakardım ölene kadar

Kızının önünde boğazı kesilerek öldürülen Emine Bulut’un eski eşi ve katili Fedai Varan hakim karşısına çıktı. Anne Fadime Bulut’un, 18 Ağustos’ta hayatını kaybeden Bulut’u öldüren Varan’ın Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmasındaki, “Yaralı koyaydın hiç olmazsa, ben bakardım ölene kadar kızıma” sözleri salondakileri ağlattı. Baba Ahmet Bulut ise Varan’ın cinayeti işlediği gün kendisini arayıp, “Kızını öldürdüm sülaleni kurutacağım” dediğini anlattı.

İçiniz yanmıyor, hiçbirinizin…

Asıl sorun, tabanının ‘sol’ yanının taleplerine inatla direnen ve buna karşın ‘solculuk’ iddiasından vazgeçmeyen ana muhalefet partisi liderinin ifadeleri.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...